女子划舟救人溺毙 验尸官裁定悲惨意外

女子划舟救人溺毙，验尸官指她欲救人的决定“是纯粹无私之举”，裁定她的死为悲惨的意外，她父母在庭上闻之落泪。

这起事件发生在去年10月22日，四人当天在圣淘沙附近海域划独木舟，其中两人的独木舟翻覆，其中一人就是舍命救人的女子周伽恬（33岁）。她落水失踪，两天后遗体才被寻获。

验尸官星期四（8月15日）宣读研讯结论，裁定死者溺毙而死，是个悲惨的意外，并向死者的家属致哀。

《新明日报》早前报道，周伽恬是本地一个手工肥皂品牌RoughBeauty的创办人，也曾当过护士。

根据研讯结论，周伽恬和同行的李国明当天划独木舟到圣淘沙航标灯（Sentosa Beacon）附近时，李国明的独木舟因海况不佳翻覆，且他没能把独木舟转回正面，所以得从独木舟出来，抓着独木舟漂浮。

周伽恬见状立即前去支援。验尸官认为，周伽恬相信是认为水流会将李国明推向危险的地方，于是划向李国明，让他抓着自己的独木舟脱离险境，是“纯粹的无私之举”。

父母聆讯落泪



李国明一手抓着周伽恬独木舟的绳子，一手抓着翻覆的独木舟，周伽恬一人要承担自己的重量，以及自己的独木舟、李国明，以及翻覆独木舟的重量。

周伽恬没能抵过极强的水流，逐渐向蓝色浮动栅栏靠近，她不断努力但体力不支，最终对李国明说了一句“对不起，我做不到”。

李国明了解，放开抓着绳子的手，但周伽恬并没有放弃，还让李国明待在浮动栅栏，或许是让她有机会时再回来营救。

根据《海峡时报》的报道，周伽恬的父母星期四也出庭聆讯，在听到法官的话时，一度落泪。

死者独木舟翻覆 非因李国明放手

验尸官指李国明放手，并非造成死者独木舟翻覆的因素。

李国明放开周伽恬独木舟的绳子，过后从浮动栅栏底下游过去到对面的海域，但此时浮动栅栏的高度太高，他也看不到周伽恬。他之后被经过的船只救起，一同寻找周伽恬下落。

他发现周伽恬的独木舟和救生衣时，独木舟已经翻覆。验尸官指，相信激流导致独木舟撞上浮动栅栏而翻覆。周伽恬相信在独木舟翻覆时试图游出独木舟，但救生衣同时脱落，验尸官相信她因此从浮动栅栏下被冲入大海。

周伽恬被发现时两根肋骨骨折，但没能判定是生前或死后弄伤的。