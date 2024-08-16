收贿助两人避调查 男警判监六年半

男警员涉贿赂案，收下3万2500元协助两名男子避开警方调查和扣留，在审讯被判罪成后，星期五（8月16日）早上被判监六年半，也必须缴付罚金3万2500元。

被告是47岁的符志强。根据早前报道，被告案发时是刑事侦查局私会党取缔组的一名驻署警长。

被告原本面对三项妨碍司法公正以及七项抵触防止贪污法令的控状，当中指他在2019年和2020年之间，收下3万2500元贿赂，为两名男子陈元光和王华特提供关于警方调查的信息，以及协助他们避开警方调查。

根据之前报道，行贿的陈元光以及王华特是私会党成员。

陈元光早前供证时说，他与王华特在2019年9月涉及一起夜店殴斗事件。两人为了避免惹上麻烦，通过朋友黄泉胜（53岁，KTV酒廊老板），将2000元的红包交给了被告。王华特后来在2020年2月8日于兀兰关卡被捕，王华特担心会被拘留，保释后找陈元光求救。

陈元光因此联系被告，问被告可否协助王华特脱困，被告这时回说需要20张“符”。

陈元光以为一张“符”要价1000元，因此在2020年2月22日晚上，与被告和王华特在HillV2购物中心停车场交易。王华特将装有2万元现金的袋子交给被告。

法官今年6月指控方成功证明立场，判被告罪名成立。

案件星期五早上下判，法官判被告坐牢六年半，罚金3万2500元。