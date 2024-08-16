新加坡股市星期五收升1.12%

新加坡股市受美国隔夜股上扬的提振，海峡时报指数在星期五（8月16日）收升37.16点或1.12%，闭市报3352.89点。

主要亚太股市全面上扬，东京、首尔、香港、悉尼和上海，分别上升3.64%、1.99%、1.88%、1.31%和0.072%。

其中表现最好的日经指数上涨3.64%，报38062.67 点，是8月2日以来的新高；全周上升8.67%。

瑞讯银行高级分析师奥兹卡斯卡娅（Ipek Ozkardeskaya）说，物价面对下调压力，意味着美国货币政策可能放宽。若货币政策在经济没有显著放缓的情况下放宽，美国联邦储备局将能达到经济软着陆的目标，维持股市的良好表现。

“不过，科技股周期被非科技股周期取代，可能会限制美国主要股指的涨势，因为过去数周的抛售显示市场已经超买，价格过高，而投资者往往会在价格创下新高但未能确保获得高收益的情况下进场。”

本地股市全天全场交易量为9亿4077万股，交易总额达12亿7000万元；上升股376只，下跌股229只。

海指成份股升多跌少，领涨的包括丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）、凯德投资（CapitaLand Investment）和星展集团（DBS），分别上升2.42%、2.39%和2.3%，报1.27元、2.57 元和35.56元。

下跌股包括新电信（Singtel）、扬子江船业（Yangzijiang）和怡和控股（JMH），分别滑落1.32%、1.15%和1.11%，报2.98元、2.57元和36.65美元（约48.33新元）。