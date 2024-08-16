黄总理首个国庆群众大会重点：经济就业家庭住房与教育

总理兼财政部长黄循财发表的首个国庆群众大会演讲，将重点谈到经济与就业、家庭、住房和教育。

黄总理星期五（8月16日）晚间在社交媒体上传视频，预告星期天（18日）国庆群众大会演讲的重点内容。

他说：“我们正在书写新加坡故事的下一个章节，有着新的抱负与追求，这些都写在新加坡携手前进运动的路线图中。”

黄总理指出，我国的政策需要重大改变，与此同时，人们的态度与思维方式也得做出重要调整。涉及的内容很多，但他在这次群众大会上，将重点谈到新加坡人关心的几个课题，即经济与就业、家庭、住房和教育。

他说：“请在8月18日下午6时45分收看群众大会。”