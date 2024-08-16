彭博社：美国软件公司AvePoint考虑到新加坡第二上市

淡马锡投资的美国软件公司AvePoint Inc.正在考虑到新加坡交易所第二上市。

彭博社星期五（8月16日）引述知情人士说，这将使这家软件公司更靠近它在东南亚的支持者。

淡马锡是通过旗下的65 Equity Partners公司投资于AvePoint。据知情者透露，AvePoint正在与顾问探讨这个可能的上市，并且最快可能在未来12个月内进行，目前还在考虑集资规模、上市时机等，而且计划可能有改变。

AvePoint的一名代表并没回应彭博社的置评要求。

新加坡一直在试图提振本地股市，已设立一个工作小组寻找低流通性和缺乏新股上市的解决方案。新加坡股市今年来只有一宗首次公开售股上市，即医疗保健服务业者Singapore Institute of Advanced Medicine Holdings（简称SAM控股）。

新加坡股市有26家公司第二上市，包括怡和控股（JMH）、电动车厂商蔚来（Nio Inc.）以及顶级手套（Top Glove）。

今年，AvePoint股价在纽约上涨了34％，市值超过20亿美元（26亿新元）。

根据AvePoint的网站，公司成立于2001年，总部位于新泽西州，它提供全套的软件即服务（SaaS） 解决方案，目前在100多个国家拥有超过2万1000名客户。公司于2021年在纳斯达克上市，次年在新加坡的一个新的国际研发中心投资了1亿元。

AvePoint于2023年从淡马锡控股的65 Equity Partners获得了一笔基石投资。美国投资公司Sixth Street也是投资者之一。