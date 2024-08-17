涉骗Singpass户头诈200万元贷款 36岁男子被控

使出各种伎俩蒙骗受害者，借机入侵他们的Singpass户头申请贷款，并将贷款直接汇入个人户头。36岁男子被指在九个月内涉及超过200万元的欺诈案，落网后将被控上法庭。

新加坡警察部队星期六（8月17日）发文告说，警方从去年11月至今年8月陆续接获本地银行的数起报案，指处理银行贷款申请时发现提呈的文件有异样。银行发现问题前，贷款已经发放，大部分贷款都被推迟偿还或仅偿还部分款项，对银行造成重大损失。

这期间，银行发放的贷款总额超过200万元。

警方调查过程中，接获多名受害者的报案，指有人在他们不知情或未经他们的同意下，以他们的名义在本地银行贷款。

冒充汽车经销商替受害者贷款

初步调查显示，一名36岁的男子涉嫌通过各种伎俩入侵受害者的Singpass户头，例如冒充银行代表推销信用卡，或冒充汽车经销商替受害者贷款。受害者一般会被诱导扫描QR码或点击钓鱼链接，让涉案男子登入受害者的Singpass户头，向银行申请贷款，批准的贷款之后直接汇入男子的个人银行户头。

中央警署和兀兰警署经过后续调查，于星期四（15日）逮捕男子，同时起获一部手机、两台笔记型电脑和17张电话卡（SIM）作为证物。

男子星期六（17日）将被控上法庭。根据刑事法典第420节条文，若诈欺罪名成立，可面对最长10年监禁和罚款。

警方强调将严正看待涉嫌参与诈骗活动者，违例者将被依法严惩。

欲了解更多防范骗案信息，公众可浏览www.scamalert.sg或拨打反诈骗热线1800-722-6688。公众也可拨打警方热线1800-255-0000，或上网www.police.gov.sg/iwitness向警方提供诈骗线索，所有资料将被保密。