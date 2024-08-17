王乙康：较危险猴痘病例传至新加坡只是时间问题 我国要有备无患

随着瑞典证实出现首起感染了较危险猴痘毒株病例，卫生部长王乙康指这类猴痘病例，传至新加坡只是时间问题。当局已提高警惕，规定入境时通报健康状况、隔离疑似病例和密切接触者，将是现阶段第一线防疫措施。他呼吁民众正常生活，无须过度惊慌。

王乙康星期六（8月17日）出席全国职工总会就业与职能培训中心（e2i）在武吉坎贝拉社区中心举办的技能与职业展后，接受媒体采访时说， 猴痘在非洲散播的情况令人担忧，但目前评估对我国风险不高。这主要是通报确诊病例的非洲地区，和新加坡没有直航班机。

“目前对本区域风险不高，但经过一段时间，它应该会散播到中东、欧洲，来到新加坡只是时间问题。我们要有备无患，了解这个病毒，包括它如何散播，杀伤力等，再用正确方式应对。”

他指出，由于新加坡作为区域航空枢纽，当这波猴痘疫情扩散至非洲以外的地区时，很可能会随着航班往来传至新加坡。

王乙康促请本地民众可在多了解猴痘病毒信息的情况下，继续正常生活和保持良好的卫生习惯。

猴痘病毒主要有两个分支，一个是死亡率较高，约3.5%至4%的中非株猴痘（Clade I），另一个是死亡率低于1%的西非株（Clade II）。

卫生部星期四（15日）发布的文告透露，到目前为止，在我国境内诊断出的猴痘病例，都属于病情较轻微的西非株猴痘，而且大多数病例都发生在2022年和2023年猴痘在全球暴发期间。

世界卫生组织星期三（14日）再次将猴痘疫情列为全球突发公共卫生事件，这是世卫最高级别的警报。上一次警报是在2022年7月，当时全球100多个国家和地区通报猴痘病例，但有关警报已在2023年5月解除。

随着瑞典出现确诊病例，世卫组织也警告，在未来几天或几个星期，欧洲地区可能出现更多由境外输入的中非株猴痘病例。在亚洲的巴基斯坦星期五（16日）也证实，有三名来自阿联酋的旅客确诊感染猴痘，不过未确定他们感染的是哪一类型毒株。