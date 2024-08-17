51岁妇女在家暴毙 哥哥不知去向

原本兄妹同住，但哥哥不知去向，51岁妹妹多天没晒衣和出门买菜，邻居闻恶臭后报警，揭发她在住家里暴毙。

这起腐尸案于星期五（8月16日）早上9时许被揭发，地点在罗弄榴梿第1座组屋的12楼单位。一名51岁妇女被发现卧尸在屋内。

黄姓女邻居（80岁）透露，早前闻到恶臭味，以为是死老鼠，直到星期五早上孙子联系她，说已经报警处理。

黄女士指，孙子在服兵役期间暂住她的家，每天早晨7时出门时，会碰到要去买菜的妇女，不过孙子这几天不见妇女身影，加上闻到臭味才决定报警。

“我问了她隔壁的邻居，对方说周一就没有看到她晒衣服，也没看到她打开窗户，而通常她在家都会开窗。”

邻居：常有义工或护士登门拜访

黄女士说，妇女在案发前独居，不常跟邻居打交道，但她观察到不时会有义工或是护士登门拜访，不过也已经有两三周没看到他们。

据黄女士了解，妇女在此居住40多年，最初是跟父母和两名兄弟一起居住，后来父母过世，其中一名兄弟也搬走，只剩哥哥与她同住，但死者哥哥疑似患糖尿病，还曾截肢，两年前就搬出单位，不确定是否搬入养老院。

女死者的弟弟过后到场，陈先生（40岁，修车厂职员）指姐姐跟大哥同住在单位里，警方联系不上哥哥才打给他。

不过，陈先生指出他在18岁那年被赶出家门，之后从未跟两人保持联系，若非警方联系，他也不会到场。

警方受询时证实接获非自然死亡的投报，51岁妇女过后被证实死在屋内。初步调查显示，案件没涉及犯罪成分，调查仍在进行中。