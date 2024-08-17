拉扎鲁斯岛恢复水上活动首周末 业者生意恢复约八成

本地南部岛屿拉扎鲁斯岛全面恢复水上活动的首个周末，不少公众星期六（8月17日）乘搭免费快艇，登岛进行水上活动。岛上业者说，恢复水上活动的首个周末，生意恢复至漏油事故发生前的约八成。

从8月17日至9月1日的三个周末，公众可免费乘搭快艇，往返圣淘沙升涛湾码头和拉扎鲁斯岛。

《联合早报》记者星期六早上乘搭免费快艇前往拉扎鲁斯岛，每趟快艇可搭乘12名乘客，早上9时到11时约七趟快艇都满员。

拉扎鲁斯海上运动中心（Lazarus Sea Sports Centre）负责人王开业（51岁）受访时说，受漏油事故影响，鹰湾海滩（Eagle Bay Beach）关闭约两个月期间，运动中心完全无法营业，因此他们想了不少促销活动，希望海滩重开后生意能尽快恢复到以往水平。

他说，中心本周末推出的特别活动，包括与新加坡皮划艇总会合作，对方提供立桨冲浪板（Stand Up Paddle Board）教学，参与者只需支付5元的相关费用。

“我们经营水上活动，例如出租水上自行车、皮划艇、立桨冲浪板等，所以受漏油事故的冲击也最大。以恢复水上活动的第一个周末看来，目前生意恢复至八成左右，但预计还须要一段时间才能完全恢复。”

乘搭免费快艇的公众李清治（60岁，电子从业员）说：“我们一家四口是看到沙滩重开的消息后，特地来搭免费快艇前往拉扎鲁斯岛游玩。因为是第一次去那里，所以我们都非常期待到岛上探索或尝试水上活动。”