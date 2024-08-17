疑与外婆争吵 25岁男子二楼抛下家电鞋柜

男子疑似与外婆争吵后闹脾气，竟从住家二楼扔下风扇、吸尘机等家电，还举起鞋柜往下扔，惊动警方封锁现场调查。

这起事件发生在星期五（8月16日）下午5时35分，地点是宏茂桥4道第110座组屋。

读者发来通知，指丈夫先是听到有人叫喊和一声巨响，之后探头看到一名男子从对面组屋二楼不断往下扔物品。

根据她提供的视频显示，该男子扛起鞋柜直接往楼下扔，当时地上已有两把风扇。不一会儿功夫，底层草坪上全是杂物。

视频显示，男子扛起鞋柜直接往楼下扔。（视频截图）

记者闻讯赶到时，男子已离开现场。据观察，男子扔下的物品，有两把风扇、一把戴森风扇、吸尘机、盆栽、水瓶等等，警方事后拉起封锁线禁止民众靠近。

该男子的外婆（70多岁）与父亲事后回到单位。外婆说，她曾照顾孙子，小时候也很乖巧，不知为何性情大变。她两个月前才从中国来探望女儿一家。

住在对面组屋的王女士（64岁）告诉记者，事发前曾听到男子与外婆争吵，之后目睹他扔东西下楼。

警方受询时证实接获一起鲁莽行事的通报，一名25岁男子正协助调查，案件仍在调查中。

父：儿情绪管理有些障碍



任职德士司机的父亲告诉记者，曾入读名校的儿子在两岁时确诊自闭症，从工艺教育学院毕业后就待在家中，是他和太太唯一的儿子。

“这是他第一次这样，他在情绪管理上有些障碍，生气会撞门等，没想到这次会扔东西，我们也感到无奈。”

他透露，儿子几个月前曾到心理卫生学院治疗。另外，他也透露，儿子每次都会到机场平复心情，相信事发后也跑到机场。

警方在晚上约7时撤掉封锁线，父亲在现场寻找还可使用的物品，也有工人清理场地。