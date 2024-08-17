女子偷三店上百件饰品 老板查电眼成功逮人

假逛街，真行窃！中国女子连偷三家商店的上百件饰品，其中两间店同属一名女老板，老板查看电眼发现女子顺手牵羊，自行找到她并带回店里，通知警方上门抓人。

被告是来自中国的张丽（32岁，译音），星期五（8月16日）承认三项偷窃罪行，被判坐牢五周。

调查揭露，今年7月10日晚上8时许，被告到牛车水一家饰品店“Nice2MeetU”闲逛，趁店员不注意时把包括手链、发夹、戒指、耳环等的42件饰品，放进自己的包包里。饰品总价值为228元6角。

被告与店员，也是饰品店女老板的母亲聊了两句后离开。女老板回到店里时，母亲说被告称现金不足，网线又不好无法进行电子付款，还展示了两枚戒指，称是一天前从他们店里购买的。

女老板闻之，想起前一天被告曾来过，但什么都没买，感觉事有蹊跷，便查看电眼，结果发现被告顺手牵羊的画面。她在牛车水一带寻人，最终在宝塔街找到被告，并把她带回店里等警方到场调查。

调查揭露，被告原来两天前（7月8日）晚上8时10分曾到过女老板在牛车水一带的另一间饰品店偷窃。

她先是戴上一个价值6元9角的发箍，逛了逛后拿了几样饰品到柜台付款，因电子付费不成功，把饰品都归还，当被问及头上的发箍时，她却谎称是自己的，但电眼画面可见她偷走发箍的一幕。

警方进一步调查，发现被告也在7月10日晚上到另一家店偷了共62件饰品，总价值405元8角。