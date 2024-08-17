新菲合作培育新米种 让耕种过程更能抵抗干旱洪水

我国将与菲律宾和国际水稻研究所合作培育新品种的稻米，除了让耕种过程更省水、更环保、更能抵抗干旱和洪水，还可以降低米饭的升糖指数（GI）和提高米饭的蛋白质，适合糖尿病和肥胖患者。

尚达曼总统在结束菲律宾三天国事访问前，于星期六（8月17日）早上走访国际水稻研究所（International Rice Research Institute，简称IRRI），并接受新加坡媒体访问总结此行。

他说，新加坡和菲律宾的合作领域广泛和深入，除了经济合作，两国也还有很多展开新合作的空间，包括促进人力发展、碳信用交易、稻米耕种和培育研究等。

传统水稻种植法是农业温室气体排放的主要来源，也非常耗水，是不可持续的做法。不过，稻米却是世界上大部分人口的主食。

尚达曼说，我国与菲律宾和国际水稻研究所展开合作，开发种植稻米的新方法和新品种，也是推进可持续发展的另一层面。

接下来，国际水稻研究所希望与我国的淡马锡生命科学研究院（Temasek Life Sciences Laboratory）合作，研发对环境危害较小的稻米种植方法，以及如何培育更能抵抗干旱和洪水的稻米品种，并推广至整个亚洲。

尚达曼也在国际水稻研究所，品尝了研究所研发出的低升糖指数和高蛋白质的大米。

他说，研究所接下来也有意与新加坡科技研究局（A*STAR）展开合作，针对这两种大米的保健功效进行临床试验。

