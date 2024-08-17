遭钢架结构砸中 40岁孟加拉客工当场丧命

遭钢架结构砸中，一名40岁孟加拉籍客工当场丧命。这是一个月内第二起发生在裕廊区的致命工业意外。

事故发生在星期五（8月16日）下午约4时15分，地点是裕廊工业区的贲耐段（Benoi Sector）14号建筑工地。

社交媒体流传的消息和照片显示，死者是信号工（signalman）。事发后地面有明显血迹，肇祸的钢架结构散落在旁，不少客工围观。

人力部发言人答复《联合早报》询问时说，事发时，一名40岁孟加拉籍客工在起重机操作期间，被掉落的钢架结构砸中。医护人员赶到后宣布他死亡。

涉及这起意外的业主是SH Design & Build私人有限公司，死者受雇于Range Construction私人有限公司。工地项目开发商是TL Development（WG2）私人有限公司。

人力部正在调查事件，并已指示业主暂停工地内所有起重操作。

发言人说，一般而言，所有起重操作都必须按照规划好的计划进行，同时不得将起重物举过任何人的头顶。

7月29日，一名42岁孟加拉籍客工在裕廊惹兰德鲁山（Jalan Terusan）工地工作时，遭铁管击中头部，送院三天后不治。

今年本地媒体已报道至少10人在工作中丧命。人力部兼国防部高级政务部长扎吉，上月在工作场所安全与卫生理事会的年度颁奖晚会上透露，本地今年上半年的年化工伤致命率，为每10万名雇员中有一人因工伤死亡。

去年，本地有36人因工伤意外死亡，比2022年的46人少了两成以上。