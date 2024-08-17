许通美教授为促进新印双边关系贡献 获印尼驻新加坡大使馆奖项肯定

印度尼西亚驻新加坡大使馆颁发卓越奖给我国巡回大使许通美教授，肯定他对促进新加坡和印尼双边关系的贡献。

印尼星期六（8月17日）庆祝独立79周年，印尼驻新加坡大使馆配合国庆颁发常年的卓越奖（Adinata Award）。大使馆发文说，卓越奖是对许通美教授这位外交官、学者以及能启迪人们的杰出人物的赞赏与肯定。

The Indonesian Embassy in Singapore awarded the Adinata Award to Professor Tommy Koh, as a form of appreciation and... Posted by Indonesian Embassy Singapore on Friday, August 16, 2024

许通美从印尼驻新加坡大使苏里奥（Suryo Pratomo）手中接过奖座。苏里奥指出，《联合国海洋法公约》能通过，许通美教授在这方面做出贡献，这对印尼这个群岛国家有重大影响。他也在各个有关亚细安的论坛上积极发言或撰写文章，并致力于促进印尼与新加坡之间的双边关系和合作。

许通美感谢印尼的肯定，并祝愿印尼繁荣昌盛。他在脸书贴文中说，他是获颁卓越奖的第四人。之前获颁这个奖项的包括淡马锡执行董事兼首席执行长狄澜（Dilhan Pillay）、也是巡回大使的新加坡国际基金会主席王景荣，以及新加坡驻科威特非常驻大使再诺（Zainul Abidin Rasheed）。