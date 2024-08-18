【NDR】黄循财感谢两位前总理 形容新加坡将在充满未知中书写下一篇章

地缘政治、科技冲击、气候变化是当前三大挑战，新加坡会在充满未知中书写下一篇章。

黄循财总理星期天（8月18日）傍晚，在宏茂桥的工艺教育学院总部发表任内首个国庆群众大会演说。他以英语演讲时提到上述观点。

他在开场感谢荣誉国务资政吴作栋、国务资政李显龙等前辈的贡献。他说：“新加坡过去60年得以取得重大成就，因为历届总理和政府，以及一代又一代的新加坡人打下了良好基础。”

然而，我国的下一篇章会在充满未知下书写，有不可控的强大势力正在改变大环境。

地缘政治方面，中美日益加剧的竞争是最大的担忧。黄总理说：“人们都在密切关注即将举行的美国选举。但无论哪位候选人当选，很明显美国对中国的态度都在变得更强硬。同时，中国确信，美国正在设法遏制中国，压制它的崛起。”

他说，中美的相互猜疑和不信任势必持续，不仅影响双方关系，也影响国际贸易、治安和合作。“作为一个完全依赖贸易和稳定国际环境的小国，新加坡势必受影响。”

科技飞速发展也带来冲击。黄总理说：“过去30年，我们经历了互联网的影响。人工智能相信会对我们的生活产生更大影响，改变我们学习和工作的方式，也改变我们合作和互动的方式。”

气候变化也正对全世界构成生存威胁。黄总理说：“我们必须尽本分减少碳足迹，这本身就须从生活习惯和经商方式做出巨大调整。我们也必须为最坏的情况做准备，保障自己免受全球暖化和海平面上升的影响。”