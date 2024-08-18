【NDR】实现崭新的新加坡梦 须审慎行事又勇于创新

要让新加坡这个小红点繁荣发展，政府必须审慎又勇敢；为了实现崭新的新加坡梦，政策和全民思维都须重大调整。

黄循财总理星期天（8月18日）在宏茂桥工艺教育学院总部发表任内首个国庆群众大会的英语演说时说，当外在大环境发生深刻的变迁，新加坡作为一个小红点，若要繁荣发展，需要已故建国总理李光耀所说的“一个既审慎又勇敢的政府”。

黄总理说：“我们将保持审慎，以尊崇和敬重我们的传统，并捍卫那些让我们获益，并且将持续关键的基本原则。 但我们必须也将保持勇敢，不让过去的一切限制我们塑造未来的能力。我们将寻找新颖而更好的解决方案，幷为我国选择最佳的前进道路。”

他说，这就是他和他的团队启动“新加坡携手前进”（Forward Singapore）运动的原因。新加坡必须确保最弱势的群体也有公平的机会，只要努力耕耘必有收获，也要扩大对成功的定义，提供更多探索的空间，让国人有机会追求自己选择的道路，“包括比较不那么传统，甚至偏离常轨的道路”。

他说，新加坡已经来到一个阶段，无论年轻与否，都渴望一个崭新的新加坡梦。“在其中，我们对同胞的处境感同身受，并互相扶持。我们按照自己的方式繁荣发展，更少受既定框架和规定所限制，更有开放精神且敢于冒险。”

他说，要实现这样的理想，必须对新加坡的政策进行一次重大的重置（major reset），今天，他先聚焦在经济、家庭、住房和教育领域的政策如何重置，以及未来几个月内可期待的更多进展，并强调“要落实持久的改革，需要我们所有人的思维进行转变”。