【NDR】我国将简化监管程序 打造更亲商环境

为了把工厂改装成员工宿舍，一家公司先后向七个政府单位提出申请，花了好几个月才获得批准。这类繁琐的程序增加了经商的担子，政府会就此进行检讨，以营造一个更亲商的环境。

政府早前宣布，成立由副总理兼贸工部长颜金勇领导的跨部门亲商条例检讨委员会，探讨如何简化跨部门监管程序，为企业尤其是中小企业节省成本和时间。

黄循财总理星期天（8月18日）在国庆群众大会上重申，政府致力于打造一个更亲商的环境，把监管措施所带来的负担降至最低。

他说：“整体而言，我们做得不错，各部门都了解减少管制很重要，并只在必要时采取监管措施。但随着时间过去，规则难免越来越多，有时真的太多了。”

他以这家改装工厂为宿舍的公司为例说，公司最终花了九个月才获批，虽然后来发现之所以出现延误，是因为公司提交的资料不完整，不过就算一切到位，整个程序还是需要好几个月。当局可以也会缩短程序。

对于目前一些过于繁琐的监管程序，黄总理说，每一个机构都有他们合理的顾虑，况且每次发生意外，如工伤意外或集体食物中毒事件时，监管机构都面临进一步收紧条例的压力。每项新条例看起来可能微不足道，但累积起来就不少了。

“这也是为什么，我们每隔几年就必须主动地全面检讨规定和程序，并尽可能简化它们。”