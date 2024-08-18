【NDR】政府明后年分两阶段让父母共用有薪产假逐步增至10周

政府明年4月1日起推出新版父母共用产假计划，明后年分两阶段让在职父母共享的有薪产假逐步增至10周。这意味着，新措施全面落实后，加上现有育婴假，在职父母在新生儿出生头一年里，总共可申请的育婴假将从20周增至30周。

总理兼财政部长黄循财星期天（8月18日）发表国庆群众大会演说时，宣布上述消息。

父母共用产假（Shared Parental Leave，简称SPL）是在2013年推出的。现有计划下，在职母亲可从16周政府承担薪资的产假（Government-Paid Maternity Leave，简称GPML）中，把最多四周转给丈夫。

新的父母共用产假计划将取代目前的版本。为了让雇主有时间适应和规划人手安排，新计划分两阶段推行。

2025年4月1日起迎接公民新生儿的在职父母，可在新计划下共用六周产假；2026年4月1日起出生的公民婴孩，他们父母的共用产假将增至10周。

黄总理说，这10周的父母共用产假将由政府承担薪金。

“我希望，这项改变能让年轻夫妇更安心，我们在打造一个亲家庭的新加坡，我们会帮助你们在工作和照顾家庭责任之间维持较好的平衡。放胆迎向未来吧！全心投入你们的婚姻和养儿育女的旅程！”