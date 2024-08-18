【NDR】改善教育制度激发学习兴趣 让每个人发挥潜能

政府将继续改善教育制度，激发孩子的学习兴趣，帮助每个人发挥自己的潜能。

黄循财总理星期天（8月18日）在发表国庆群众大会演说时说，新加坡拥有坚实的教育体系，是世界上最好的教育体系之一。但是其中也存在激烈的竞争，可能导致焦虑、压力和紧张情绪。

“因此，重新关注教育的目标非常重要，教育是为了激发学习的乐趣，帮助每个孩子充分发挥他们的潜能。 ”

黄总理说，为了实现这一目标，我们必须给予教师和学校领导支持，因为他们的工作面临着多方面的挑战，不仅要以吸引学生的方式授课、向学生灌输品格和价值观、培养他们广泛的技能，也要处理家长对孩子个人表现等方面不同的期望。

他说，在新加坡，我们非常幸运地拥有许多兢兢业业的教师，不断尝试新的方法，以寓教于乐的方式增强教学的互动和趣味，并且努力让每个孩子都得到最好的发展。他向教师们的付出和努力表达了感谢。

黄总理强调，政府将继续改善我们的教育系统。例如，此前教育部已经改变了小学离校考试的评分系统，取消了T值总积分（T-score）制度，以学生们自己的表现评估，而不是和同学比较。

中学方面也取消了快捷、普通学术和普通工艺源流的分流制，学生从中一起按科目编班，学生可根据能力修读适合自己水平的科目。