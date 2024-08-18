【NDR】高才教育计划将更新 各小学推行项目栽培能力较强学生

目前在九所小学实行的高才教育计划将更新，让各小学内能力较强的学生都有机会参加，支持他们发挥潜能。

黄循财总理在发表国庆群众大会演说时说，高才教育计划（Gifted Education Programme，简称GEP）自1984年推出，目的是帮助能力较强的学生发挥最大的潜能。我国在推行计划的过程中汲取实用的经验，间中也做出调整。例如：中学的高才教育计划在2004年改变形式，从一个统一项目，改由让学校为能力较强的学生推行不同项目，成效良好。

小学的高才班则仍然是由九所小学开办。这项计划实行至今40年，应是时候更新。

他说，政府将停用现有的形式，以新方式来实行小学高才计划。各小学将辨别能力较强的学生，推行各自的项目让这些学生根据强项与兴趣学习，发挥潜能。学生会继续在各自小学就读。除了学校开办的项目，一些学生可从一些科目的深入学习中获益，他们可以到附近学校参与课后增益学习项目，与其他学生一起学习并交流。

教育部长陈振声接下来将提供更多详情。

教育部目前为小三学生举行高才教育计划遴选测试。每届只有1%的学生可进入高才班。开办高才班的学校包括英华学校（小学）、公教中学（附小）、恒力小学、南华小学、南洋小学、莱佛士女子小学、乐赛学校、圣希尔达小学和道南学校。