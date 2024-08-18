【NDR】加冷盆地、滨海湾和滨海水道将形成市中心濒水区 未来推出新休闲、体育和住宅发展项目

加冷盆地、滨海湾和滨海水道三个水体接连起来，将形成我国市中心的濒水区，未来将推出新的休闲、体育和住宅发展项目，增添活力。

黄循财总理在发表国庆群众大会演说时说，活力加冷只是我国重新打造市中心计划的一部分。加冷盆地、滨海湾以及连接两地的滨海水道加起来，将形成市中心的濒水区，有很多令人期待的新发展项目。

其中，滨海湾将建设新的卫国广场，建成后，将是我们举办国庆庆典的地方。另外，也在兴建新的滨海东花园，而建国先贤纪念园就建在这中央。

黄总理说：“我们会建造新的行人天桥，连接滨海南花园、滨海东花园和建国先贤纪念园。你可以在濒水步道上散步、跑步或是骑脚踏车，从滨海湾花园通到体育城。两圈下来，你就完成超过半个马拉松！”

他也提到，濒水区周围也规划了空间建设新区。例如，尼诰和甘榜武吉士推出新的住宅和休闲用途；丹戎禺会推出新的组屋，让更多新加坡人能以负担得起的价格，选购靠近市中心的房子；滨海南和滨海东将建造超过1万个新组屋单位。

“现代新加坡的历史从这一带开始。接下来，我们会扩展出去，重新打造整个南部海岸线。从西部到巴西班让，我们有南部濒水区。往东延伸出去，就是未来的长岛。它可缓解海平面上升对我国带来的威胁。纵观所有，这是长120公里的优质濒水海岸线。我们有着很多可能，去想象和建造未来的城市。”