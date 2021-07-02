周五开市前可关注股票

（早报讯）由于缺乏明确利好因素，本地股市在2021下半年的首个交易日小幅收低，新加坡海峡时报指数闭市报3124.19点，下滑6.27点或0.20％。

美国股市标普500指数周四隔夜连续第六个交易日刷新收盘纪录，新季度和下半年伊始，经济数据乐观，市场全线上扬。道琼斯工商指数收高0.38%，标普500指数升0.52%，纳斯达克指数上涨0.13%。

下列为今早（7月2日）开市前可关注股票：

1. 新电信（Singtel）昨日开市前披露，和私召车巨头Grab合组的财团已向马来西亚国家银行提交数码银行执照申请。根据马来西亚国家银行提供的指引，预料在2022年第一季之前发出最多五张数码银行执照。

2. 吉宝房地产信托（Keppel REIT）以2亿7500万澳元（2亿7740万新元）出售澳大利亚布里斯班一个办公楼地产的50％股权。

信托昨日发布文告说，这项交易于6月30日执行，买家是Charter Hall Prime Office基金，该基金已持有这个办公楼的另外50％股权。

信托在2010年收购这个名为275 George Street的资产，是信托收购的首个澳大利亚资产。经调整后的脱售价格是2亿6400万澳元，比去年底的估值2亿4500万澳元以及最初收购价1亿6600万澳元分别高出7.8％和59％。信托预计会取得980万澳元的会计收益。

3. 大华银行（UOB）获债券持有人同意，将3亿5000万英镑（约6亿5000万新元）的浮动利率资产担保债券（covered bonds）的基准利率，从伦敦银行同业拆息率（LIBOR）转为英镑隔夜平均利率指数（SONIA）。

4. 马来西亚发展商Aspen集团股价大涨17.11％，也是全天交易量最高的首五只股之一，引起新加坡交易所关注。集团回应新交所询问时表示，公司没有还未发布的信息可解释交易量为何大增，也不清楚其他可能造成股价异常波动的原因。

5. 新加坡航空公司（SIA）总裁吴俊鹏上财年总薪酬为277万元，比前一年减少34％。

新航昨天发布截至今年3月底的2020／21财年年报披露，吴俊鹏的基本薪资96万3000元，比前一年减少30％。

他在上财年也未获得任何花红，至于股票奖励则是165万1000元，与前一年差不多。

由于冠病疫情暴发严重冲击集团业务，吴俊鹏的基本薪资去年4月起削减30％，减幅从8月起进一步提高到35％，作为集团因应疫情所采取的削减成本措施之一。