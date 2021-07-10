以STEAM教育发展幼儿创新思维 学前华文教学研讨会助教师专业学习

（早报讯）幼儿有天生的好奇心，将科学、科技、工程、艺术、数学加以融合的综合教育可发展他们的逻辑思考与创新思维。

学前华文教学研讨会今年以“S.T.E.A.M.教育中的华文教学”为主题，邀请海内外学前教育工作者分享应用科学、科技、工程、艺术和数学（简称STEAM）教育的心得。

步入第13届的学前华文教学研讨会由推广华文学习委员会和义安理工学院联办，今年以线上直播方式举行，吸引超过1300名华文教师参加。

教育部兼社会及家庭发展部政务部长、推广华文学习委员会主席孙雪玲今天（7月10日）为研讨会开幕致辞时说，学前阶段的STEAM教育旨在帮助幼儿整合跨领域的知识，发展他们的逻辑思考和创新思维。

三到六岁的幼儿对周围的一切有天生好奇心，STEAM教育非常切合这个特点。教师应该顺势引导，培养幼儿自主学习探究的能力，锻炼他们的综合应用能力。

活动结束前，孙雪玲与推广华文学习委员会学前组组长谢曜全为故事教具制作比赛的得奖教师颁奖。主办方今年共收到近300份作品。

推广华文学习委员会从2018年起，每年举办这项比赛，旨在推动教师开发富有创意的故事教具和教学法，激发学生听故事和讲故事的兴趣。

今年，委员会也出版《创意教具说故事》，收录过去几年入围决选的作品，并附上教学建议供教师参考。

接下来，教师可通过国家图书馆的应用软件Libby免费借阅《创意教具说故事》。