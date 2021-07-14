产业数码化蓝图 助社服机构提升效率与服务素质

（早报讯）社会服务机构培养擅于应用科技的职员，利用数据分析来提升服务素质，加强与企业和义工等的协作……社服领域旨在通过数码化蓝图为业者提供建议与指引，在接下来三年实现这几个目标。

今天（7月14日）推介的社会服务领域产业数码化蓝图集结建议与资源，方便社会服务机构通过这个网上指南推动数码化工作。机构也可使用数码化蓝图评估这个问卷调查工具，了解该机构在数码工作的进展以及需加强的范围。

社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高今天出席社会服务峰会时，为社服领域的数码化蓝图主持推介。

他指出，冠病疫情推进远程医疗的发展，在不影响护理素质的情况下，提升医疗服务的效率。同样的，社会服务领域也应善用科技。

虽然社会服务讲求人与人的互动，但科技的使用不一定会促使我们失去交流的人情味，反而能提高工作效率，腾出时间来做更有益的互动。例如，利用语音转文字功能的技术能帮工作人员减少做个案记录所需的时间。

他指出，社会服务领域产业数码化蓝图为机构提供一个有规划的框架，帮它们找出应关注的范围，可使用的方案与资助来推动数码计划。

社服机构可上国家福利理事会网站查询蓝图的内容。福利理事会也推出“授能指南”（Empowerment Guide)，旨在使社服机构更有效地支持受惠者掌握能力，提升生活素质。

下个月，理事会也将为义工管理人员制定培训与发展蓝图，协助这批工作者更有效地胜任工作，善用义工资源来支持受惠者。

今年的社会服务峰会以线上线下方式进行，超过800名社会服务工作者、企业与政府机构等代表参与交流。