小一报名2A2阶段首日 五所小学申请超额

（早报讯）小一报名2A2阶段今天开始，截至第一天，五所小学的申请超额。

这个阶段开放给父母或兄姐是校友的孩童、就读设在该小学教育部幼儿园的孩童，以及父母是学校职员的孩童报名，报名明天结束。

根据教育部网站今晚的数据，2A2阶段已超额的学校包括先锋小学（Frontier Primary School）、励众小学（Horizon Primary School）、南华小学、孺廊小学和淡马锡小学。

先锋小学在这个阶段有82个学额，94人申请；励众小学在这个阶段有62个学额，78人申请；南华小学有5个学额，10人申请；孺廊小学有25个学额，36人申请；淡马锡小学有11个学额，25人申请。

在上周结束的2A1阶段，六所小学的申请超额，或刚好满足申请人数，因此在2A2阶段已不开放报名。这些学校是公教（中学）附小、圣尼各拉女校、南洋小学、培华长老会小学、乐赛学校和爱同学校。它们在后期的2B和2C阶段各剩20个学额。

早前的2A1阶段是供校友会会员，以及学校咨询或管理委员会会员为孩子报名。

今年有181所小学开放报名。所有小学会预留共40个学额，给后期的2B和2C阶段，让与学校没有直接关系的家长有机会给孩子报读。