黄循财：保险业可支持亚洲数码转型和气候变化

（早报讯）亚洲正经历着数码化转型带来的挑战，同时也面对气候变化威胁。财政部长黄循财认为，保险业者可在这两方面提供支持，协助推动区域经济发展。

他于周一（11月15日）在网上举行的新加坡国际再保险会议（Singapore International Reinsurance Conference）开幕仪式发表主旨演讲时说，面对气候威胁的十大亚洲国家当中，有一半是新兴经济体。

有多达27%的亚洲国内生产总值可能会在2050年以前面对气候威胁。因此保险业必须同执政者合作应对气候变化，协助降低气候风险和采取英规措施，减少废气排放量以及转型为低碳经济。

他说，保险业是提供非主流风险金融解决方案的重要合作伙伴。包括政府风险承担群（risk pool）和保险关联证券（Insurance Linked Securities），提供更好、更符合大型需求的保障。

在数码化方面，科技和大数据将改变保险概念。黄循财说，保险业者可在风险转移和避险方面提供支持。

“通过高科技如感应器、卫星和物联网，获得更而丰富和更有意义的数据。加上数据分析，保险业者能更深入了解情况，以便更准确地评估和计算风险。”

大约420名来自160多家机构的代表注册参加这个为期三天的会议。