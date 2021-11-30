7万8000多家中小企业加入中小企业数码化计划

（早报讯）冠病疫情推动数码转型，政府于2017年推出中小企业数码化计划（SME Go Digital）至今，有7万8000多家中小企业加入，当中不少采用专门针对冠病疫情冲击的数码解决方案。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明在中小型企业大会暨资信商业大会（SMEICC）闭幕礼致辞时说，有超过一半参加中小企业数码化计划的中小企业，也就是4万家中小企业在去年加入，这包括3万家使用专门针对冠病冲击的数码解决方案。

她说：“所谓‘千里之行，始于足下’，我鼓励企业勇敢的跨出第一步。也切记“数码之行，有我们与你同行”。所以别担心，不论是政府或是总商会都致力协助我们的中小企业转型。”

新加坡中华总商会会长黄山忠演讲时说，中华总商会也不断自我审视，并加快数码化步伐以不断改善工作程序以及同会员交流。

“由于商业环境变化迅速，我们一直留意并为会员、商会和家族企业提供新服务，包括顺利进军中国市场。”

数码经济发展迅速，推销产品的方式也有多改变。黄山忠说，总商会自今年2月开始设立直播室和服务，协助会员通过直播发展业务。总商会去年11月在中国上海设立新加坡进口馆（Singapore Import Pavilion），配合直播方式推销新加坡产品和品牌。

在过去为期三个月的中小型企业大会暨资信商业大会系列活动，主题为“应对未来的能力：重新设定·重新平衡·重新建设”。共有3500多人出席网络讲座，主讲者多达有100多人。