（早报讯）美国联邦储备局可能加快削减购买资产导致隔夜股收低。

美国11月生产者物价指数超出预期，让市场更确信美联储会加快缩减资产购买计划。

道琼斯工业指数下跌0.3%，收报3万5544.18点；标普500指数下跌0.75%至4634.09点。纳斯达克指数滑落1.14%，报15,237.64点。

新加坡海峡时报指数周二上升1.14点或0.04％，闭市报3121.09点。全场交易量11亿5000万股，交易额8亿1948万元。上升股176只，下跌股268只。

今天可关注的股票：

1.惠胜置地（Hatten Land）将在12月30日举行特别股东大会针对公司发展其他业务寻求股东的支持。这些业务包括可再生能源、实体数码商场、加密货币挖矿和元宇宙（metaverse）。

2.翱兰国际（Olam International）周二闭市后表示会针对翱兰食品原料（Olam Food Ingredients，简称OFI）分拆上市计划，通过协议安排（scheme of arrangement）寻求股东批准。翱兰国际计划把业务重组为三个部分。

3.宝企业（Keppel Corp）披露，旗下吉宝岸外与海事公司（Keppel Offshore & Marine，简称KOM）与巴西政府当局的磋商还在持续，贪污调查局（CPIB）同意让KOM延迟缴付近5278万美元（约7216万新元）的罚款余额多六个月，至明年6月。

4.康福德高（ComfortDelgro）以875万英镑（1580万新元）从英国公共交通业者Stagecoach Group手中购买Scottish Citylink Coaches的35％股权。若加上康福德高自2005年便持有的65％股权，公司将完全拥有Scottish Citylink。

5.胜科工业（Sembcorp Industries）独资子公司英国胜科能源（Sembcorp Energy UK），计划在英国建造欧洲最大电池能源储存系统。英国胜科能源将在英国提兹塞德（Teesside）的威尔顿国际（Wilton International）工业中心，建造容量达360兆瓦（MW）的电池。