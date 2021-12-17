叶水福集团与保洁公司推出绿化供应链计划

（早报讯）本地物流公司叶水福集团（YCH Group）与保洁公司（P&G）联合推出绿化供应链计划（Greening the Supply Chain），引领物流业迈向可持续发展。

叶水福集团将率先同保洁公司进行绿化供应链计划，在供应链和物流运作当中采取环保措施和注重可持续性的运作方式。集团计划在未来同其他本地和亚太区的合作伙伴推出类似环保计划。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生周五（12月17日）在叶水福集团的“供应链城”（Supply Chain City）在推介仪式上致辞时说：“能把可持续发展融入长期策略的物流公司，将能争取增长机会，并加强业务韧力。不论是储存还是运输，物流价值链的不同部分都能包含绿色解决方案，用来提高生产力并减轻碳足迹。”

他也指出，物流业者要转向低碳运作方式，就必须结合信科技和职能培训，确保员工能适应新的工作方式。为了协助本地企业朝往可持续发展，新加坡企业发展据今年推出企业可持续发展计划”（Enterprise Sustainability Programme），为员工提供相关培训和认证。

叶水福集团也在推介会上宣布为宝洁公司提供供应链服务。

除了与合作伙伴进行绿化供应链计划，叶水福集团也定下在2030年把所有货车改为电动车辆。公司也在大楼屋顶安装了8000个太阳能板，采取节能措施。