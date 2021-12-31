本地股市周五跌0.09％

（早报讯）在2021年的最后一个交易日，本地股市在半天的交易中横摆。海峡时报指数周五（12月31日）下跌0.09％或2.96点，以3123.68点终结一年的波动。全年上升9.3%。

丰树商业信托（Mapletree Commercial ReitT）与丰树北亚商业信托（Mapletree North Asia Commercial Trust）在开市前宣布合并为Mapletree Pan Asia Commercial REIT，带动其他丰树股交易。

丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust）和丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）交易量分别173万股和208万股，收报2.71元和1.90元。

三大银行股在交易最后一天表现各异。华侨银行（OCBC）上升0.18％，报11.40元；星展集团（DBS）收报32.66元，无起落；大华银行（UOB）则下跌0.37％至26.90元。

兴业银行研究为这银行股开出“重磅”评级，并指出，虽然冠病变种毒株奥密克戎（Omicron）会在近期内抑制经济增长速度，但不会影响我国经济在明年进一步增长。

报告说，这相信能支撑银行目前仍良好的贷款增长、收费收入会持续上升并维持良好的信贷成本。优于净利息收益率（NIM）进口美国主要利率，三家银行相信能从利率调涨获益。

全天全场交易量为4亿8883万股，交易额为3亿1317万元。上升股为227只，下跌股151只。

在个股消息方面，翱兰国际（Olam International）开市前发表文告说，翱兰食品原料（Olam Food Ingredients，简称OFI）总裁西克（A.Shekhar）将辞去翱兰国际执行董事的职位，以便专心担任OFI总裁的职责。

在观察名单的联达科技（ASTI Holdings）周四表示，公司于5月发表的企业治理报告内容有误，引发外界对总裁卢纯义裁退赔偿的误解。

他获得140万元的裁退，高于他在2020财年获得近130万元薪酬，因为公司在之前错误支付他一个月的常年工资补贴，而不是聘约注明的两个月。因此裁退金包括了之前少付的一个月常年工资补贴。