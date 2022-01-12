本地股市早盘升.12%

（早报讯）本地早盘股市受美国隔夜股带动上扬，海峡时报指数周三（1月12日）上升4.05点或0.12%至3250.42点。

领涨的海指成分股包括怡和控股（JMH）和吉宝企业（Keppel Corp）。截至中午12时，分别上涨1.05%和0.79%，报58.61美元和5.11元。下跌的有香港置地（Hongkong Land）和新翔集团（SATS），分别下跌1.82%和1.26%，报5.40美元和3.93元。

全场交量为5亿零339万股，交易额为5亿5466万元。上升股200只，下跌股174只。

美国联邦储备局主席鲍威尔周二在连任听证会上表示极为注重通货膨胀问题，还说美国经济能抵受近期恶化的冠病疫情，并适合开始收紧货币政策。

美股应声反弹，乐观面对可能加快升息的消息。

各大美国企业即将公布的最新财报可能不如预期，虽然市场预测标普500的盈利增长率预计为21.7%，盈利增幅有望连续四个季度超过20%，但DailyFX策略师杨燕认为，股市上扬空间有限。

她发表报告说，本季有更多标普500企业发出负面的每股盈利预测，预计会取得正面盈利的企业较少。

“市场对盈利的预期开始正常化，基数效应开始消退，投资者对追逐股市高位感到犹豫，该而采取防御策略。废除最多负面盈利预警的科技领域，较容易受到加息影响，股价可能出现技术性回调。”

在个股消息方面，离膜科技控股（Memiontec Holdings）早上股价异常波动而受到新加坡交易所的质询。该股早盘上升21.15%至0.945元。