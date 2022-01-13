（早报讯）美国隔夜股连涨两个交易日，尽管去年通货膨胀率创下近40年新高。

周三（1月12日）公布的美国12月消费价格指数（CPI）环比增长0.5%，符合市场预期，也显示通胀情况正趋向稳定，同比则增长7%。

道琼斯指数上涨0.11%，报3万6290.32点；纳斯达克指数收升0.23%，报1万5188.39点；标普500指数上扬0.28%，报4726.35点。

新加坡海峡时报指数周三闭市报3254.98点，上涨8.61点或0.27％。

今日（1月13日）可关注的股票：

1.丰树物流信托（Mapletree Logistic Trust）的管理公司表示，没有与丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust）合并的计划。

2.宜康疗养院（ECON Healthcare Nursing Home）在周三脱售所持的香港上市公司易纬集团控股（Crosstec Group Holdings）股权，预计蒙受340万元的损失。

截至本周二宜康疗养院共持有易纬集团的1180万股，投资额约399万元。公司发现该股股价显著下滑，但原因不明。

3.惠胜置地（Hatten Land）扩大加密货币挖矿业务。

集团周四开市前发表文告说，独资子公司Hatten Edge向SMI Vantage旗下的SMI CS公司购买1500多台挖矿机。SMI将在本月底供应一批50台挖矿机，接着在2月至3月供应另外1500台挖矿机。

公司也可能在今年向SMI购买多1000台挖矿机。

双方将共享挖掘到的加密货币净收益，惠胜置地预计这项合作能为截至今年6月底的业绩带来贡献。

4.长运集团（Tiong Woon）旗下的Tiong Woon Tower Crane收购位于贲耐坊（Benoi Place）12号的工业房地产，价格为840万元。这间厂房是一家与长运集团没有关联的公司，向裕廊集团（JTC）租用的。