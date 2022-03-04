新加坡红十字会首批援助物资抵达乌克兰

（早报讯）新加坡红十字会早前承诺捐赠10万美元（约13万5840新元）帮助受乌克兰战事影响的社群，首批援助物资已抵达乌克兰。包括新加坡政府承诺捐出的10万美元，我国的红十字会在一周内共筹集了200万新元。

新加坡红十字会今早（3月4日）发文告说，新加坡红十字会提供的首批援助物资已抵达乌克兰，目前由乌克兰红十字会和国际红十字与红新月联合会派发。

文告指出，企业组织如Credence和星狮地产已发起员工捐赠活动；星狮地产也进行了直接捐款。数字银行Revolut通过应用让社区更容易捐款；居家烘焙业者Little Beauties Bakes把销售收入捐出，而一些本地学生也在校园内售卖配饰为乌克兰筹款。

新加坡红十字会秘书长兼首席执行官班杰明·威廉（Benjamin William）对新加坡人给予乌克兰的大力支持感到欣慰。

“大多援助的焦点将放在弱势群体，包括儿童（当中有许多无人陪伴的孩子）、有孩子的单身女性、年长者、残疾者。对于处在冲突地区和流离失所的民众而言，持续不断的冲突、加上极其寒冷的天气和冠病的肆虐，接下来的日子将是生存的斗争，他们的基本需求也将逐日增加。”

公众可通过手机支付、转账、或者投寄支票的方式捐款。捐款细节可以参阅红十字会网站www.redcross.sg，活动将于5月31日结束。

红十字会鼓励公众捐现金，因为可用现金在附近未受影响的地区购买物品，从而提升红十字会协调援助的灵活性。