本地股市周三收盘升0.4%

（早报讯）台海局势并未因为美国国会议长佩洛西访台而严重恶化，让亚洲投资者暂松一口气。新加坡海峡时报指数星期三（8月3日）上升12.91点或0.4%，收报3252.06点。

香港恒生指数上升0.4%，报19767.09点；日经指数收升0.53%，报27741.90点；韩国KOPSI收涨0.89%，报2461.45点。上证指数却滑落0.71%，报3163.67点。

资深股票经纪冯施钧接受《联合早报》访问时指出，佩洛西访问台湾引发台海紧张局势，虽然部分股市上涨，但仍处于低迷状态。

“一场类似乌克兰战争的危机正在酝酿中，加上通胀飙升和利率上调引发市场的看跌情绪。”

他预测，市场仍会出现波动，即使海指回弹也只是间歇性且短暂的。

本地股市全天全场交易量为12亿1000万股，交易额为9亿7090万元；上升股283只，下跌股184只。

领涨的海指成分股包括胜科工业（Sembcorp Industries）、丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）和星展集团（DBS），分别上升2.37%、2.11%和1.96%，报3.02元、1.94元和32.33元。

下跌的有怡和控股（JMH）、新电信（Singtel）和星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust），分别滑落2.95%、2.66%和2.11%，报54.60美元（75.38新元）、2.56元和1.39元。