本地股市周四早盘起0.15%

（早报讯）美国众议院议长佩洛西结束访问台湾的行程后，市场情绪持续好转，加上本地银行业绩良好，本地股市早盘小幅上扬。

新加坡海峡时报指数星期四（8月4日）早盘微涨4.91点或0.15%，报3256.97点。盘中最高点3263.25点，最低点3242.29点。

全场成交量6亿4867亿股，总额5亿1995亿元。整体上升股258只，下跌股145只。

海指成分股升多跌少，20只上扬，六只下跌，四只持平。

星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）和吉宝数据中心房地产投资信托（Keppel DC REIT）领涨，前者起2.16%%，报1.42元，后者起2.06%至1.98元。

领跌的是怡和控股（JMH）和凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust），前者跌1.50%至53.78美元，后者跌0.99%至2.99元。

辉立证券（Phillip Securities）研究部主管周冠龙受访时说，市场情绪在美国众议院议长佩洛西访台后有所改善，而本地银行发布的良好业绩也对市场有利。

“由于市场预期美国出现更多经济走软的迹象，会使得联储局放弃加息，股市的良好势头可能在短期内持续。”

星展银行利率策略师廖裕铭和货币策略师黄鲳诚于星期四（8月4日）发表报告指出，与上半年相比，市场对数据、事件和联储局讲话的反应发生了巨大变化。

他们表示，对通胀和加速加息的主要担忧，如今也必须与经济放缓风险和投资者部署现金的需求取得平衡。

虽然关于美国耐用品和工厂订单的数据都超出预期，但国债收益率的上涨却是短暂的。远期曲线仍显示2023年至少有两次降息。

他们认为，这种现象并非美国独有。在10国集团（G10）当中，英国、挪威、瑞典、澳大利亚、新西兰和加拿大也反映了类似的衰退恐惧定价。值得注意的是，市场认为欧洲央行行动缓慢，因此加息跑道可能会稍长一些。

他们预料英国央行星期四将加息50个基点至1.75%。这将是该央行自1995年以来的最大单一加息幅度。英国通胀在6月飙涨至9.4%，创下40年来的新高。

廖裕铭和黄鲳诚认为美国5日发布的就业报告很重要。联储局官员一直以人力市场紧缩来回击有关经济衰退的言论，持续关注让通胀回返2%水平的目标。一般预料，7月份非农就业人数将从6月份的37万2000人减少至25万人。