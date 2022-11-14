星期一开盘可关注股票

（早报讯）美国通货膨胀放缓持续推高股市。美国三大股市上星期五（11月11日）连续两天大幅攀升。纳斯达克指数大涨1.88％，收于11323.33点；标普500指数涨0.92％，报3992.93点；道琼斯工商指数收涨0.10%，报33747.86点。

摩根大通经济师卡斯曼（Bruce Kasman）说，虽然通胀指数下降会鼓励美国联邦储备局和其他地方政府放缓收紧货币政策的步伐，但是指数小幅下降距达到通胀目标还远，不排除联储局可能会进一步收紧货币政策。

新加坡海峡时报指数上星期五闭市报3228.33点，上扬1.74％或55.15点。全天交易量21亿4000万股，交易额达19亿3000万元。上升股443只；下跌股180只。

亚洲股市星期一（14日）开盘涨跌不一。韩国和澳大利亚股市分别上涨0.55%和0.04%，东京股市则下跌0.4%。

星期一可关注的本地股票：

*扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）公布业绩报告，集团今年前九个月获得的订单额达41亿9000万美元（约57亿6000万新元），大幅超过全年制定的20亿美元的目标。这推动集团未完成的总订单额至103亿美元。另外，集团前九个月已交付60艘船舶，全年目标为70艘。

*祐玛战略（Yoma Strategic）公布截至9月底的下半财年和全财年业绩，集团下半年净亏损缩窄至6744万美元，去年同期为8711万美元。全年净亏损达7515万美元，同样好于去年的1亿2745万美元亏损。不过，下半财年每股亏损扩大至0.39美元，去年同期为0.004美分。今年每股亏损扩大至1.07美分，去年同期为0.91美分。集团称，通胀导致的燃料成本上涨和汇率的波动给集团营运带来挑战。集团已加大了外汇管理，以减少货币风险敞口的影响。

*全民牙科（Q & M Dental Group）公布截至9月底的第三季业绩报告，集团净利同比下降75%至352万元；每股盈利下降至0.38分，低于去年同期的1.01分。集团第三季营收同比减少24%至4252万元，营收减少主要因为经济开放后对冠病测试需求的减少，这方面业务营收同比下降82%至330万元。

*益资源（First Resources）盘前公布截至9月底的第三季业绩报告，受益于印尼政府放松出口管制，集团的息税折摊前盈利（EBITDA）和净利同比分别大涨47.5%和120.1%，达1亿6040万元和1亿1630万元。此外，平均售价的改善推动集团第三季的营收同比增长15.2%至3亿6180万元。

*在观察名单中的百盛零售亚洲（Parkson Retail Asia）宣布，新交所同意延长公司在所观察名单“补救期”（cure period）多12个月的要求，期限延长至明年12月2日。

*合盛农业（Halcyon Agri）盘前要求股票暂停交易，具体原因有待公告发布。