沙特官员称将尽力避免波斯湾地区发生战争

（早报讯）沙特阿拉伯外交国务部长朱拜尔19日在利雅得表示，沙特将尽最大努力避免波斯湾地区发生战争，但若受到威胁，沙特随时准备“全力以赴”作出回应。

新华社报道，朱拜尔当天在新闻发布会上表示，“沙特不希望本地区发生战争，也不寻求这样做，并将尽最大努力防止战争发生。但如果对方选择战争，沙特将坚定而果断地作出回应，捍卫自己的利益。”他强调，“沙特的安全和稳定是红线，不允许任何人威胁其安全和稳定。”

朱拜尔还透露，沙特将于本月30日在麦加分别召开波斯湾阿拉伯国家合作委员会及阿拉伯国家联盟成员国领导人特别峰会，会议将讨论伊朗的行为对地区安全与稳定的影响。

伊斯兰合作组织成员国高官会也将于30日在麦加举行。

近期，波斯湾地区安全风险走高。12日，四艘商船在阿联酋海域遭到破坏。14日，沙特政府宣称，阿美公司在利雅得地区的多处石油设施当天遭到破坏，一条连接东部省和红海港口延布的输油管道遭到无人机攻击。

伊朗外交部13日发表声明，对发生在阿联酋附近海域的商船遭破坏事件表示关切，呼吁地区国家提防其他国家的“冒险主义”举动，警惕“一些不怀好意者阴谋破坏地区稳定和安全”。

舆论认为，波斯湾地区形势紧张缘于美国政府去年单方面退出伊朗核问题全面协议并不断加大对伊朗“极限施压”力度。本月，美国宣布向中东部署“亚伯拉罕·林肯”号航母战斗群、战略轰炸机和船坞运输舰等以应对“伊朗威胁”。