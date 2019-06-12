全球人均每周“吃下”塑料污染等同一信用卡

（早报讯）研究显示，塑料污染已经侵入到人类体内。全球人均每周摄入近5克的微塑料，等同于一张信用卡所用的塑料，每年人均摄入量约为250克。

微塑料是指粒径小于5毫米的不规则塑料颗粒，在全球海洋、河流等水体中广泛存在。微塑料本身所含的以及在水中吸附的有毒物质能经由食物链累积，最终可能进入人体，威胁人体健康。

世界自然基金会委托澳洲纽卡斯尔大学进行的这项研究，综合了50多项与微塑料相关的研究数据。

报告称，人类摄入微塑料的最大来源是饮用水，世界范围内的瓶装水、自来水、地表和地下水中都含有微塑料。在食物中，甲壳类海鲜、啤酒和盐的微塑料颗粒含量最高。

研究显示，尽管各国塑料污染的情况有所差异，但几乎没有任何地区能置身于外。其中，美国的自来水取样94.4%含有塑料纤维，平均每升水中含有9.6根纤维；欧洲地区72.2%的取样水含有塑料纤维，平均每升水中含3.8根塑料纤维。

报告指出，自2000年以来全球塑料制品的消耗量已相当于2000年之前所有年份消耗量的总和，其中三分之一的塑料最后都倾倒在自然环境中。

新华社报道，世界自然基金会全球总干事兰贝蒂尼表示，塑料污染是一个紧迫的全球性问题，塑料不仅污染了海洋和水道、杀死了海洋生物，还存在于所有人体内。他敦促各国政府、企业和消费者联合采取行动并制定国际条款，共同从源头上采取措施应对塑料污染问题。