联邦快递状告美国政府 不愿为监控对华出口一事背锅

（早报讯）美国联邦快递周一将美国政府告上法院，称若无意中承运了违反特朗普政府禁止向某些中国企业出口的产品，公司不应担责。

路透社报道，此前联邦快递（Federal Express）上周将一个装有华为手机寄往美国的包裹退回英国，再次引发中方的愤怒情绪，联邦快递将此事解释为“操作失误”。周一联邦快递股价下跌2.7%，因担心中国可能会将该公司列入黑名单。

联邦快递的诉讼和承运差错出现在美中贸易紧张关系升级之际。美国与中国的贸易争端已持续近一年的时间，双方在关税、补贴、科技、监管和网络安全等问题存在严重分歧。

美国商务部最近几周已禁止数家中资企业购买美国敏感技术。

联邦快递在提交给哥伦比亚特区法院的诉状中称，不应指望由该公司来实施出口禁令，要公司为运输自己不了解的货物承担责任也不合理。

联邦快递在诉状中说，出口限制规定“基本上就是要求联邦快递监督其每日承运的数以百万计包裹中的物品，而不管这从物流和经济角度来说，几乎是不可能完成的任务，许多情况下也是不合法的。”

美国商务部发言人回应称，“我们尚未研究这份诉讼，但无论如何我们都希望，商务部在保护美国国家安全方面的作用不受影响。”

美国上月还将中国华为技术有限公司列入黑名单，实际上禁止美国企业与华为进行生意往来，令摩擦激化。