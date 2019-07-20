遭纵火的“京都动画”工作室拟改建纪念公园

（早报讯）日本动画制作公司“京都动画”工作室遭41岁的嫌犯青叶真司纵火，酿成34人死惨剧。京都动画社长八田英明20日表示，他考虑将工作室原址改建成纪念公园。日媒称，纵火嫌犯或在行凶前踩点。

中国通讯社引述《朝日新闻》的报道说，八田英明说，工作室周边住户应该不想看到这栋建筑物，因此他想第一阶段就是先把烧毁的工作室拆除，之后再考虑改建公园幷设置纪念碑。

此外，据共同社消息，20日采访附近居民等获悉，有关“京都动画”纵火案件，相继有目击消息称，类似嫌疑人青叶真司的男子曾于18日火灾发生数天前在距现场1公里范围内出现。京都府警方正在收集监控录像和目击消息。青叶被认为也有可能曾事先对现场进行踩点。

居住在附近的一名40多岁女性称，15日左右在工作室以西约200米处的便利店自行车停车场附近目击到一名40岁左右的男子，其脚边放有2个可能是便携式汽油桶的箱子，当时正在使用智能手机。

一名30多岁男性目击者称，17日上午9点左右在距现场西南约150米远的京阪宇治线的沿线马路边，曾有一名身穿酷似青叶被警方控制时所穿的红色T恤衫和蓝色牛仔裤的男子，推着手推车向西行走。

还有附近的女高中生表示，17日晚上8点左右看见一名身穿类似服装的男子躺在工作室西南约500米的公园长椅上。长椅旁放有一台手推车。另有一名女初中生也在17日下午1点左右和案发当天18日上午8点左右在该公园内看见身穿类似服装的男子。

据警方通报，这起纵火杀人案的嫌疑犯是一位名叫青叶真司的41岁男子。该男子于当地时间18日上午10点35分左右纵火，当时工作室内共有74人在工作。大火造成34人死亡。