受网购冲击 美国老牌百货公司Barneys申请破产

（早报讯）有96年历史的美国纽约老牌百货零售商Barneys申请破产，它计划大幅减少分店，并寻找买家以避免清算。有报道称，Barneys是网购浪潮冲击中的又一受害者。

中国新闻社引述报道称，Barneys在美国纽约南区破产法院提起诉讼，表示已筹集7500万美元（1.0363亿新元）用于支持销售流程。

这家零售商表示，它将专注于营运现有十多家同名商店中的五家：纽约麦迪逊大道、曼哈顿市中心、比佛利山庄、旧金山和科普利广场。同时，它计划关闭其在芝加哥、拉斯韦加斯和西雅图的分店，以及五家较小的概念店和七家Barneys Warehouse商店。

报道称，网购浪潮崛起的趋势下，这家精品百货公司是动荡零售业的最新受害者，在销售额下降之外，Barneys的困境也因天价般高昂的租金而恶化。

由于支付给供货商的现金已经减少，目前仓库里充满过季商品，或者在某些情况下，完全没有进货。破产法庭文件显示，该公司欠其主要业主的近1000万美元未付租金。

据悉，这是Barneys第二次申请破产。在与日本百货公司伊势丹发生争执之后，它曾于1996年首次提交破产申请。当时提交的部分原因是想重新与伊势丹谈判协议，并应对其过高租金的问题。

纽约第五大道是全美大型百货公司的标杆地块，聚集了一批百年老店，然而，近年来受到网购冲击，越来越多的老品牌零售店已经难以为继。

2018年底，纽约第五大道拥有102年历史的地标百货公司——Lord&Taylor宣布，由于无法承受巨大的店面开支和惨淡的销售业绩，以8.5亿出售其位于曼哈顿第五大道75%的面积的大楼给共享办公空间Wework公司，以减少债务，只保留11楼层作Lord & Taylor的商店。