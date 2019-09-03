新研究指体细胞突变会加速衰老

（早报讯）英国一项研究成果显示，人体内如出现体细胞突变，会加速衰老进程，增加一些疾病的风险。

新华社报道，爱丁堡大学等机构研究人员近日在美国期刊《当代生物学》上发表的论文说，他们分析了一项大型调查中超过1000人的数据，这些人11岁就接受过调查，如今年龄已在80多岁到90多岁间，相关信息可被用于分析影响衰老的因素。

分析显示，其中约6%的人体内存在后天形成的脱氧核糖核酸（DNA）变化，这种变化又被称作体细胞突变。与先天性的生殖细胞相关DNA变化不同，体细胞突变不会遗传给后代，但会在本人身上产生各种生理影响。

这项研究发现，体内存在体细胞突变的人，与没有这一情况且其他方面相似的人相比，生理年龄要大近4岁。生理年龄指身体生理特征反映出来的年龄阶段，与实际年龄不一定一致。生理年龄更大，说明衰老得更快。

研究团队认为，体细胞突变会影响血液干细胞的功能，与白血病等病症存在关联，这些因素都可能与加速衰老有关。

报告通讯作者、爱丁堡大学的钱德拉说，此前有关体细胞突变的研究主要在癌症方面，这项研究显示体细胞突变在其他疾病中也会发挥作用，可能会改变相关研究的思路。