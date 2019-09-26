伊总统：拒绝与史上最严酷制裁的人谈判

（早报讯）伊朗总统鲁哈尼星期三（25日）在联合国大会一般性辩论发表演讲，表示伊朗方面从未向外国势力低头，拒绝与施加了“史上最严酷制裁”的人进行谈判”。

鲁哈尼表示，伊朗及伊朗人民绝不会忘记这些罪行和罪人。他说，伊朗出于对安理会及决议的尊重，在美国退出伊核协议一年内仍然遵守了协议，但耐心是有限的。“我们不会接受在制裁之下进行谈判，伊朗及伊朗人民团结一致，不会与利用贫困、压力、制裁为武器的敌人进行谈判。”

鲁哈尼也提到霍尔木兹海峡安定问题。他提出组建霍尔木兹海峡“希望联盟”，促进所有海峡地区国家的稳定及发展，包括了联合安全保障、自由航行、在海峡双向自由运输石油及其他资源。

他认为域外国家在霍尔木兹海峡派兵是对地区国家的干涉，会造成区域不稳定和紧张，使得各方减低互信。鲁哈尼说，美国18年来在反恐上是“失败的”，伊朗却和邻国成功消灭了极端组织“伊斯兰国”。

鲁哈尼呼吁地区国家保持友谊，“我们之间为邻，不是和美国为邻”。他认为，中东国家的问题，应该由区域内国家解决，不应该由美国解决，美国在阿富汗、伊拉克和叙利亚都失败了。

当天早些时候，美国国务卿蓬佩奥在纽约抨击伊朗，称伊朗策划、实施侵略，为“基地组织”提供庇护，并持续为黎巴嫩“真主党”和其他“恐怖组织”提供支持。

他特别提到，伊朗在今年对波斯湾油轮进行攻击，对以色列进行威胁，国际社会应该联合对伊朗施压。他称，希望国际社会应该站在美国一方，施压让伊朗重返谈判桌。