新拟脱欧协议将允许北爱尔兰与欧洲保持“特殊关系”

（早报讯）英国媒体报道，英国新拟脱欧协议将允许北爱尔兰与欧洲保持“特殊关系”至2025年。这意味北爱尔兰将在未来五年，继续留在欧盟单一市场大部分地区。

彭博社报道，英国首相约翰逊将在周三（2日）向欧盟宣布最终的英国脱欧提议，并明确表示，如果欧盟不愿接受该提议，英国将不会进一步谈判，并将于10月31日离开。

英国《每日电讯报》报道，约翰逊的新英国退欧计划将使北爱尔兰与欧洲保持“特殊关系”，直到2025年。在这份新拟脱欧协议，北爱尔兰将在未来五年继续留在欧盟单一市场大部分地区。但是，北爱和英国其他地区都会一起退出欧盟关税同盟。

据报道，两位知情人士透露，欧盟各国政府讨论了在英国脱欧问题上做出让步，而他们可能对有争议的爱尔兰边界支持机制设定时限。

欧盟长期以来一直对设定时限的做法予以拒绝。这次让步的前提是英国必须通过爱尔兰后备方案，即允许北爱尔兰与欧盟保持关税同盟。约翰逊此前表示，将不接受前首相特雷莎梅同意的爱尔兰后备方案。该后备方案此前也遭到英国议会的反对。

一名消息人士称，有关设定时限的讨论至今还没有列入谈判议程，但德法等主要欧洲成员国已经就此事磋商。对任何后备方案做让步的前提是英国和欧盟建立互信。第二名知情人士透露，此事不是新一轮谈判的起点。

欧盟委员会发言人表示，“欧盟完全没有考虑此事”。“我们正在等待英国制定一个法律上可操作的，能够达到后备方案所有目标的解决方案”。