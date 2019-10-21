约翰逊致函欧盟未签名 律师指此举合法

（早报讯）英国首相约翰逊依反对派立法规定，致函欧盟求延后脱欧却未在信中签名。英国律师潘尼克称，约翰逊此举合乎法律。

据报道，约翰逊19日针对其脱欧协议的批准程序，在英国国会遭遇挫败，使得他必须遵守反无协议脱欧议员先前通过的法律，须向欧盟要求将脱欧期限延后至明年1月31日。

约翰逊虽依法致函欧盟提出要求，却未在信中署名。他还附上另一封签名信，说明自己反对延后脱欧这种十分有害的做法。约翰逊的做法遭批评者斥为“幼稚把戏”。

英国媒体报道，曾经经手数宗知名挑战政府案件的律师潘尼克（David Pannick）说，约翰逊的行为符合法律要求。潘尼克参与过的法律案件，包括挑战约翰逊在脱欧大限前让国会休会的决定，和在2016年要求脱欧协议须经国会表决的一份法案。

潘尼克表示：“我认为首相这次的情况合乎法律。班恩法案（Benn Act）要求他致函欧洲理事会主席寻求延期，他也这么做了。法案并未要求他署名。”班恩法案是英国首相必须向欧盟要求延后脱欧所依据的法律。

潘尼克还说：“班恩法案的目的已达成。法案并未要求首相放弃个人政治目标和政治信念，也就是英国务必在（10月）31日脱欧。”

欧洲理事会主席图斯克表示，他已收到约翰逊的延后脱欧请求，目前正就如何回覆徵询意见。