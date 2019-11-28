天文学家发现超级巨大的黑洞

（早报讯）自然期刊《Nature》刊登的一项研究显示，天文学家在银河系发现一个超级巨大的黑洞，大到挑战现有的恒星演化模型。

法新社报道，这个黑洞名为LB-1，距地球约1万5000光年，质量比太阳大70倍。虽然银河系约有1亿个黑洞，但LB-1的大小足足比科学家认为可能存在的黑洞还大上一倍。

领导研究的中国科学院国家天文台教授刘继峰说：“根据大部分现有的恒星演化模型，这种质量的黑洞，甚至连存在都不该存在我们的银河系中。”

科学家一般认为黑洞有两种，一种是比较常见的恒星黑洞（Stellar black hole），是大质量恒星重力坍塌后形成，质量最大可达太阳的20倍；二是超大质量黑洞（Supermassive black holes），至少比太阳大100万倍，形成原因不明。

但研究人员认为，由于银河系中典型恒星的气体，大部分都透过恒星风喷发了，LB-1这种大小的黑洞根本连形成都不可能形成。

LB-1是由科学家组成的国际团队用中国的“郭守敬望远镜”（大天区面积多目标光纤光谱天文望远镜，LAMOST）观测到的。

西班牙加那利大型望远镜（Gran Telescopio Canarias）与美国夏威夷凯克（Keck I）这两座世界最大的光学望远镜的影像证实了LB-1的大小。