美国癌症死亡率创最大年度降幅

（早报讯）美国癌症学会发布的年度癌症报告显示，1991年至2017年，美国癌症死亡率下降29%，其中2016年到2017年下降2.2%，创有记录以来美国癌症死亡率的最大年度降幅。

新华社报道，美国癌症学会在最新一期《临床医师癌症杂志》上发表《癌症统计2020》显示，美国癌症死亡率从1991年至2017年持续下降，相当于在此期间约290万人避免因癌症死亡，这主要归结于肺癌、结直肠癌、乳腺癌和前列腺癌这四种癌症的死亡率长期下降。

其中，肺癌死亡率下降尤其明显。报告说，美国因肺癌死亡的人数占总癌症死亡人数的近四分之一。美国男性肺癌死亡率从1990年至2017年下降了51%，女性肺癌死亡率从2002年至2017年下降了26%。

报告显示，美国男性癌症发病率在2007年到2014年间快速下降，但2016年后趋于稳定，部分原因是结直肠癌发病率下降速度趋缓，以及前列腺癌发病率变得稳定。女性癌症发病率在过去几十年中大体稳定，虽然肺癌等癌症发病率下降，但某些癌症发病率稳定或甚至上升，相关数据互相抵消了。

报告还显示，乳腺癌发病率略有上升，部分原因是生育率持续下降和肥胖率上升。这些因素还可能是女性子宫癌发病率上升的部分原因。

报告预测，2020年美国新增癌症患者将超过180万，而癌症死亡人数将超过60万。