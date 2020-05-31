抗议警方暴力骚乱未平息 洛杉矶宣布全城实施宵禁

（早报讯）美国民众连日抗议警方暴力执法的示威游行已演变成骚乱，美国洛杉矶市市长加切蒂宣布在全城实施宵禁，并请求加利福尼亚州州长派遣国民警卫队支援平息事态。

新华社报道，根据宵禁令，当地时间30日晚8时至次日凌晨5时半，洛杉矶全城居民须留在居所，禁止上街或者前往公众场合，违反者将被警方逮捕。加切蒂宣布的宵禁令最初仅限于洛杉矶市中心区，但由于打砸抢等行为愈演愈烈，他稍后下令将宵禁令扩展至全城范围。

据报道，洛杉矶已经连续四天发生示威，抗议明尼苏达州明尼阿波利斯市白人警察日前粗暴执法导致非洲裔男子弗洛伊德死亡。

29日入夜后，示威局势逐渐失控，警方与示威者发生冲突，一夜间逮捕了533人。30日下午更多的示威活动在洛杉矶市区爆发。其中，费尔法克斯区的示威活动规模最大，数千人走上街头，当地电视台画面显示，部分示威者与警方发生冲突，多辆警车被砸毁，有警车被示威者点燃，浓烟滚滚，一些商铺遭到打砸抢。

加切蒂对媒体表示，洛杉矶正在遭受疫情和抗议活动的双重冲击。由于连日骚乱，洛杉矶市被迫关闭了所有的冠病病毒检测点，卫生官员们担心如果抗议活动中存在“超级传播者”，将使洛杉矶之前的抗疫努力付之东流。

除了洛杉矶市，洛杉矶县下属的贝弗利山、西好莱坞、帕萨迪纳等城市也陆续宣布30日实施宵禁。

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