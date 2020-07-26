法国圣彼得与圣保罗大教堂纵火嫌犯承认干案

（早报讯）法国南特历史悠久的圣彼得与圣保罗大教堂在一场火灾当中受到严重损毁，南特检察官宣布，一名在大教堂当中负责保卫工作的教区志愿者已经被起诉，罪名是“纵火毁坏”，他已承认，是自己在教堂里点火。

法新社报道，法国南特检察官皮埃尔-塞纳斯表示，这名39岁的保卫工作志愿者承认，自己夜里在大教堂当中的三处点火。

嫌犯律师表示，纵火者现在很后悔做出这种事，并坦言现在说出来，好受多了。他几年前通过避难的途径进入法国，在本次火灾事发地获得庇护，被教堂收留。

检察方指出，纵火者尝试更新签证，正在和警察局对此进行对话沟通。但教堂方表示仍然不敢相信，这名平时非常善良、面带笑容，但不怎么说话的信徒，会毁坏他如此热爱的教堂。

据报道，7月18日火灾发生当天，这名保卫工作志愿者就已经因为叙述当中出现逻辑不通的问题，而接受过警方问询调查，但他后来被释放。

但是，巴黎中央警察局实验室的专业工程师后来获得新的证据，而他又再一次被传召。南特检察官表示，实验室初步结果显示，这名保卫工作志愿者很有可能是已犯了法。

蓄意纵火毁坏罪名若成立，这名志愿者面临10年监禁，和15万欧元的罚款。

法国历史保护建筑首席建筑师布鲁内认为，保守估计，南特大教堂复原工作至少要三年时间。