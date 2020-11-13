埃塞俄比亚政府军与叛乱分子战斗或失控 数千人逃至苏丹

（早报讯）联合国周五（13日）表示，埃塞俄比亚政府军与叛乱的北方领导人之间的战斗可能会失控，并且可能已经犯下了战争罪行。

法新社报道，去年诺贝尔和平奖得奖者的埃塞俄比亚总理艾哈迈德上周在提格雷下令采取军事行动，使国际社会感到震惊，担心一场漫长而血腥的内战开始。艾哈迈德说，他的敌人“处于最后死亡之痛”。

据报道，数百人被杀害，一些人在大赦国际报道的可怕大屠杀中丧生，数千人逃离了提格雷的战斗和空袭，艾哈迈德指责提格雷领导人试图破坏该国的稳定。

逃离提格雷地区的埃塞俄比亚平民说，他们遭到政府军的轰炸。这些平民在苏丹与埃塞俄比亚接壤的法什卡（Al-Fashqa）镇接受路透社采访。埃塞俄比亚政府表示，他们只是轰炸军事目标，包括由提格雷安部队控制的武器库和设备。

联合国人权事务高级专员蜜雪儿·巴舍莱（Michelle Bachelet）呼吁对迈卡拉（Mai-Kadra）镇大规模杀戮的报告进行全面调查，大赦国际表示，已经“通过数位验证了遍布城镇或被担架抬走的尸体的可怕照片和视频”。她在一份声明中说："如果被证实是当前战斗的一方故意进行的，这些杀害平民的行为当然会构成战争罪。”

大赦国际说，一直无法确认对大规模杀戮负责的人，但目击者指责支持该地区执政党提格雷人民解放阵线（TPLF）的势力者。有目击者还报告说，一些受害者的身份证显示，他们来自阿姆哈拉（Amhara）地区，该地区与提格雷人长期存在紧张关系，特别是在土地问题上。

路透社报道，联合国难民事务处周五在一份声明中说，自11月初以来，埃塞俄比亚的冲突已促使超过1万4500人逃往邻国苏丹。难民事务处发言人巴巴尔·巴洛赫（Babar Baloch）在简报会议上说，超过4000人在过去24小时跨境至苏丹。埃塞俄比亚的一个难民营有数千名厄立特里亚难民大规模流离失所。